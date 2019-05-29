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  • 29.05.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 20:17

Başkanı Zelenskiy memurlara döner yemelerini tavsiye etti

Başkanı , hesabından paylaştığı döner yerken çektiği bir fotoğrafıyla, devlette yöneticilik yapanlara "döner yeme" tavsiyesinde bulundu.

Devlet başkanından 'döner yiyin' tavsiyesi

krayna Devlet Başkanı , devlette yönetici olanlara döner yemelerini tavsiye etti.

Zelenskiy, döner yerken yaptığı öz çekimi hesabından paylaştı. Başkanı, fotoğrafla birlikte "Yoğun bir programınız olduğunda döner bir çözüm olabilir. Bunda gördüğünüz gibi korkunç, rahatsız edici ve utanç verici bir şey yok." yorumunda bulundu.

Döner yemenin insanlardan kopmamaya ve onlara karşı kayıtsız kalmamaya yardım ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Devlet yönetiminde olanlar için çok faydalıdır. Tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

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