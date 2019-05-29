Reuters'ın haberine göre, Irak, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı.

Çocukların iadesinin, Irak ve Türkiye ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.