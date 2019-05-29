Reuters'ın haberine göre, Irak, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı.
Çocukların iadesinin, Irak ve Türkiye ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.
Reuters'ın haberine göre, Irak, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı.
Çocukların iadesinin, Irak ve Türkiye ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.