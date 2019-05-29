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  • 29.05.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:59

Son dakika: , aileleri 'a katılan 188 çocuğu 'ye iade edildi

Son dakika.... Reuters'ın haberine göre , aileleri terör örgütü 'a katılmış 188 çocuğu 'ye iade etti.

Flaş iddia: Türkiye'ye iade edilecekler...

Reuters'ın haberine göre, , aileleri terör örgütü 'a katılmış 188 çocuğu 'ye iade ettiğini açıkladı.

Çocukların iadesinin, Irak ve Türkiye ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

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