Ölüme mahkum!

Brezilya'da Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'taki cezaevlerinde mahkumlar arasında isyan çıktı. Compaj cezaevinde görüş sırasında bazı mahkumların birbirlerine kendi yaptıkları silahlarla saldırmasıyla başlayan olaylar, 3 cezaevine daha yayıldı. İsyanları bastırmak için devreye giren asker ve polisler, yetersiz kaldı. Bazı mahkumlar boğularak, bazıları da delici ve kesici aletlerle öldürüldü. Dün akşam cezaevleri kontrol altına alındı. Aramalar sonrası 55 tutuklu ve mahkumun hayatını kaybettiği açıklandı.