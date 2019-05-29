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  • 29.05.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 22:18

’ın önünde kendisini ateşe verdi

’de bir adam, ’ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray’ın önünde kendisini ateşe verdi

Olay, 'nin başkenti Washington'daki binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi.

Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Adamın kimliği ve eyleminin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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