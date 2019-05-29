Beyaz Saray’ın önünde kendisini ateşe verdi

Olay, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi.

Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Adamın kimliği ve eyleminin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





