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  • 30.05.2019 00:30
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 00:43

ABD: 'de rejim kullandıysa harekete geçeriz

ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de rejimin yeniden kullandığı iddialarına ilişkin, “Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır." dedi.

ABD'den net mesaj: Gerekli adımları atarız

'nde, 'deki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Jeffrey, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'deki çatışmaların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve İdlib mutabakatının ve in derhal uygulanması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, Suriye'de "kendi güvenlikleri için askeri operasyonlar düzenleyen beş ülkenin askeri güçlerinin birbirleriyle karşı karşıya gelme risk olduğu" uyarısında bulundu.

ADIM ATILDIĞINI GÖRMÜYORUZ
'nın Soçi kentinde ABD Mike Pompeo, Rusya Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un siyasi süreç ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması konusunda yaptığı görüşmeye de değinen Jeffrey, görüşmenin sürecin ilerlemesinde potansiyel bir yol olduğunu, İdlib'de ateşkes ve anayasa komitesinin oluşturulması konusunda adım atıldığını görmediklerini söyledi.

Suriye'de rejimin yeniden kullandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Jeffrey, "Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır." ifadesini kullandı.

Jeffrey, 'ın Suriye'deki varlığından ve bölgedeki müttefiklerine yönelik tehditten de son derece endişe duyduklarını dile getirdi

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