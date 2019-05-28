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  • 28.05.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 23:25

Yunanistan'da in 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel lerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Yunanistan'da kritik tarih belli oldu

Alpha TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, "Başbakanın kararı erken seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi şeklinde. Bu kararın nedeni tamamen üniversiteye giriş sınavlarında bir aksama yaşanmamasını sağlamak." dedi.

Canakopoulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile bir araya geleceğini açıkladı.


Meclisin erken feshedilmesi nedeniyle uzun bir sürecinin ülkede ekonomik duruma zarar vermesinden endişe duyulduğunu belirten Canakopoulos, "Bu nedenle, Başbakanın istifasına yönelik bir soru işareti bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan gerisinde kalmasının ardından kararı almıştı.

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