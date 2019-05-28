Çin`den ABD`ye suçlama

Çin, ABD'nin Amerikan tedarikçilerin Huawei Technologies ile iş yapmalarını yasaklarken Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) usul güvenlik muafiyetlerini öne sürmesinin bir hakkın kötüye kullanımı olduğu suçlamasında bulundu.

DTÖ'nün Piyasa Erişim Komitesi tarafından Cenevre'de yapılan toplantıda konuşan Çin, ABD'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirtti ve Trump yönetiminde Çin şirketlerine yönelik tek taraflı yaptırımların hepsinin derhal kaldırılmalarını istedi.