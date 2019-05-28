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  • 29.05.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 07:21

`den `ye suçlama

, `yi `nde ulusal güvenlik muafiyetlerini kötüye kullanmakla suçladı.

Çin`den ABD`ye suçlama

, 'nin Amerikan tedarikçilerin Huawei Technologies ile iş yapmalarını yasaklarken 'nün () usul güvenlik muafiyetlerini öne sürmesinin bir hakkın kötüye kullanımı olduğu suçlamasında bulundu.

DTÖ'nün Piyasa Erişim Komitesi tarafından 'de yapılan toplantıda konuşan Çin, ABD'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirtti ve Trump yönetiminde Çin şirketlerine yönelik tek taraflı yaptırımların hepsinin derhal kaldırılmalarını istedi.

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