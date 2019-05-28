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’nin Dedeağaç sevdası

, tatbikat bahanesiyle Komşu’ya askeri yığınak yaptı. Büyükelçi açıkladı: Daha da fazlası gelecek...

ABD’nin Dedeağaç sevdası
ABD'nin son günlerde 'a olan ilgisi, dikkat çekti. Son 2 yılda Romanya ve Bulgaristan'daki askeri üsleri büyüten ABD, Dedeağaç'ta da helikopter üssünü faaliyete geçirmişti. , şimdi de Dedeağaç Limanı'na 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker çıkardı. donanmasına ait Green Ridge adlı gemi ile getirilen malzemeler ve askerlerin daha sonra ABD'nin yükümlülüklerinin bir parçası olarak, bölgedeki diğer müttefiklerle birlikte yapılacak 'Saber Guardian' ve 'Decisive Strike' tatbikatları için Balkanlar'a taşınacağı açıklandı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, 23 Mayıs'ta Facebook'tan geminin gelişiyle ilgili bilgi verip fotoğraf paylaşılmıştı.



Açıklamada, "Haziran başında ise daha çok asker gelecek" ifadeleri kullanıldı. İpsala'nın karşısında 60 kilometre uzaklıkta ABD ordusunun konuşlanması, tarafından dikkatle izleniyor...

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