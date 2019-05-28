Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.
AB'de kritik zirve! Pazarlıklar başladı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.
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