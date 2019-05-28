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  • 28.05.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 23:24

'de 115 yıllık otelde ! Şehrin sembolü kül oldu

'de 115 yıllık otelde çıktı. Yangında kimse zarar görmezken; otelin tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Şehrin sembolüydü! 115 yıllık tarih kül oldu

, 'nin Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde bulunan Ambassador Oteli'nde çıktı. Şehrin sembolü olarak belirtilen 115 yıllık otelin, yangında tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Yangının söndürüldüğü, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçrama olasılığının önlendiği belirtilirken; yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği duyuruldu.

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