Yangın, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde bulunan Ambassador Oteli'nde çıktı. Şehrin sembolü olarak belirtilen 115 yıllık otelin, yangında tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi.
Yangının söndürüldüğü, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçrama olasılığının önlendiği belirtilirken; yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği duyuruldu.
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