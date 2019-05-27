Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump'ın 4 günlük ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.



Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.