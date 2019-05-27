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  • 27.05.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:46

Trump duyurdu: 105 adet alacak!

Son dakika... , 'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'da bulunuyor. Burada görüşmelerini sürdüren Trump, Japonya'nın 105 adet savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Trump duyurdu: 105 adet F-35 alacaklar!

, 'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump'ın 4 günlük ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, ve meselelerini görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.

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