Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bir süre önce Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi "tahrik edici hareketlerde bulunmakla" suçladı. Bu skandal sözlerin ardından, ABD Saber Guardian-2019 tatbikatını bahane edip Dedeağaç limanına bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyat yaptı. Siyasi analist Serdar Sement, "Bu küçük liman, bu sevkiyatla kısa süre içinde askeri sevkiyat yapılabilecek hale getirildi" diyerek skandala dikkat çekti.
- Dünya
- 27.05.2019
- Gazete
Tatbikat bahane!
ABD, burnumuzun dibindeki Dedeağaç’a tatbikat bahanesiyle asker çıkardı. Yunanistan, bayram yaptı.
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