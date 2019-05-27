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  • 27.05.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 23:39

'dan Trump'a " peşinde değiliz" yanıtı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın peşinde olmadığını, 'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını belirtti.

İran'dan Trump'a nükleer silah peşinde değiliz yanıtı

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkanı 'ın ziyaretinde 'la son haftalarda artan gerginliğe ilişkin, "Rejim değişikliği aramıyoruz, istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"(İran lideri) , uzun süre önce nükleer silahları yasaklayan fetvayla nükleer silah peşinde olmadığımızı söyledi. 'B Takımı'nın ekonomik terörizmi İran halkına zarar veriyor ve bölgede gerginliğe neden oluyor. Donald Trump'ın niyetinin ne olduğunu sözler değil eylemler gösterecektir."

ABD Başkanı Trump, Japonya ziyareti sırasında ile İran konusunu da ele aldıklarını belirterek, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, önceki açıklamalarında, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, Trump'ı İran'a karşı savaşa çekmeye çalıştığını söylemişti.

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