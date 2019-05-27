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  • 27.05.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 23:34

’da uçak düştü, ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

’da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da uçak düştü! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

Uçak, 'nın Sergipe eyaletinde bulunan Estância şehrinde düştü. , uçakta bulunan ünlü şarkıcı ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Diniz'in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz'in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi.

SON VİDEOSU YAYINLANDI
Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz'in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor.



SEVENLERİ YASTA
Genç şarkıcının hayranları, Diniz'in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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