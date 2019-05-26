Vodafone da Huawei’yi biçti

Özge Mi İngiltere'nin telekomünikasyon şirketlerinden olan EE ve Vodafone, yakın zamanda düzenleyecekleri 5G lansmanında duyuracakları Huawei projelerini iptal etti. ABD hükümetinin isteği üzerine Google, Huawei ile olan iş birliğini askıya almıştı ve Android lisansını geçici süreliğine devre dışı bırakmıştı. Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei, markasının uluslararası saldırı altında olduğunu söyledi.
- Dünya
- 26.05.2019
- Gazete
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