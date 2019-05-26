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Vodafone da Huawei’yi biçti
Özge Mi İngiltere'nin telekomünikasyon şirketlerinden olan EE ve , yakın zamanda düzenleyecekleri 5G lansmanında duyuracakları projelerini iptal etti. ABD hükümetinin isteği üzerine , Huawei ile olan iş birliğini askıya almıştı ve lisansını geçici süreliğine devre dışı bırakmıştı. Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei, markasının uluslararası saldırı altında olduğunu söyledi.

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