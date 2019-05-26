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  • 26.05.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 13:43

'da kan donduran olay! Küçük çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

'da dehşete düşüren bir olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Markette kasa sırası bekleyen bir adam yanında bulunan çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Kiev'de yaşanan olayda marketteki diğer kişilerin saldırgana hemen müdahale ettiği görüldü.

'da bir adam, markette kasa sırası beklerken yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Olay, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Süpermarketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın markette kasa sırası beklediği anlarda yanına gelen bir çocuğun kafasını tuttuğu ve boynunu kırmaya çalıştığı görüldü.

Saldırganın arkasında bulunan kadının hızlıca olaya müdahale ettiği; saldırgana birkaç defa vurarak durdurduğu görülürken, başka bir adamın ise saldırganı kaldırarak olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını, saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği ya da alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimali üstünde durduğunu duyurdu.

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