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  • 26.05.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 12:18

Son dakika... Peru'da 8 büyüklüğünde

Son dakika... ülkesi Peru'da meydana gelen in büyüklüğü değişti, 7.5'ten 8'e güncellendi. Sarsıntı çok geniş bir alanda hissedildi.


ülkesi Peru'nun orta kesiminde 8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü önce 7.5 olarak duyurdu, ardından 8'e yükseltti.

Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 8 olarak veriyor.

Depremin merkez üssü Lagunas kentine 85 kilometre.

Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



USGS'nin yayınladığı haritaya göre, sarsıntı Peru'nun yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Ekvador'da da hissedildi.

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