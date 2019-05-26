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'den Rus oligarklara: Serveti dağıtmayın

’in Rus oligarklara, “Servetinizi mirasçılarınıza dağıtarak bölünmesine izin vermeyin” dediği iddia edildi… Böylece Lukoil’in patronu ’un 22 milyar dolarlık serveti oğlu Yusuf’a kalacak

Serveti dağıtmayın
FORBES dergisi, babalarının ardından en fazla miras sahibi olması beklenen oligark çocukları ile ilgili araştırma yaptı. "En zengin mirasçılar" listesinin ilk sırasında yine, petrol devi Lukoil'in patronu 'un (serveti 22 milyar dolar) tek mirasçısı olan oğlu Yusuf Alekperov var. 2019 itibarıyla toplam serveti 440 milyar dolar olan 100'den fazla milyarder bulunuyor. Novatek ve Sibura şirketlerinin sahibi Leonid Mihelson'un iki çocuğunu 12,2'şer milyar dolar, ünlü oligark Vladimir Lisin'in (NLMK şirketi) üç çocuğunu 7,6'şar miyar dolar miras bekliyor. Çocuklarının en fazla miras alması beklenen diğer lı oligarklar şöyle:


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