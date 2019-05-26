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  • 27.05.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 00:29

Çipras açıkladı! Yunanistan erken e gidiyor

, partisinin lerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından gidileceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "lerin ardından 'ndan ilan etmesini isteyeceğim." dedi.

Yunanistan erken seçime gidiyor

Son dakika gelişmesine göre, , partisinin lerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından gidileceğini açıkladı.

Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada AP ve leri değerlendirdi. Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ardından 'ndan ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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