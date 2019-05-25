Uzakdoğulular, yaş alma konusunda şanlıydı. Ancak şimdiye kadar hiç kimse Japon model Risa Hirako kadar şaşırtmadı. Tokyo'da modellik yapan ve 20 yaşında görülen Hirako'nun gerçekte 47 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşını göstermeyen model, sosyal medyayı salladı. Yaş tartışması nedeniyle Risa Hirako'nun Instagram'daki takipçi sayısı arttı. Yıllara meydan okuyan modelin 90 bin olan takipçi sayısı, bir anda 200 bine fırladı.
- Dünya
- 25.05.2019
- Gazete
Yaşını göstermeyen Japon model Risa Hirako sosyal medyayı salladı
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