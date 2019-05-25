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Yaşını göstermeyen Japon model salladı

Kaç yaşında?
Uzakdoğulular, yaş alma konusunda şanlıydı. Ancak şimdiye kadar hiç kimse Japon model kadar şaşırtmadı. Tokyo'da modellik yapan ve 20 yaşında görülen Hirako'nun gerçekte 47 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşını göstermeyen model, salladı. Yaş tartışması nedeniyle Risa Hirako'nun Instagram'daki takipçi sayısı arttı. Yıllara meydan okuyan modelin 90 bin olan takipçi sayısı, bir anda 200 bine fırladı.

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