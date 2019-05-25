Sus payı 44 milyon dolar

Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, 75 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Mağdurlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne gibi ünlü isimler de vardı. Weinstein ise davalardan tek tek kurtulmaya başladı! Lucia Evans ve Ashley Judd'un suçlamalarından beraat eden Weinstein'in avukatları, ünlü yapımcının şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladı. Weinstein'in kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında 44 milyon dolar ödeyeceği ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de ünlü yapımcının tacizine uğradığını söylemişti.
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de ünlü yapımcının tacizine uğradığını söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.