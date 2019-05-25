Bugünkü
Takvim

Sus payı 44 milyon dolar

Sus payı 44 milyon dolar
Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, 75 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Mağdurlar arasında , , Cara Delevingne gibi ünlü isimler de vardı. Weinstein ise davalardan tek tek kurtulmaya başladı! Lucia Evans ve Ashley Judd'un suçlamalarından beraat eden Weinstein'in avukatları, ünlü yapımcının şikayetçi kadınlardan ikisiyle milyonlarca dolarlık bir uzlaşmaya vardığını açıkladı. Weinstein'in kadınlara anlaşmazlığın mahkeme dışında çözümü karşılığında 44 milyon dolar ödeyeceği ortaya çıktı.



Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de ünlü yapımcının tacizine uğradığını söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSus payı 44 milyon dolar
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri