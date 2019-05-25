Fransa'nın Lyon kentinde bir fırının önüne bırakılan küçük bir paket içindeki bomba patladı. Saldırıda 13 kişi yaralandı. Savcılık, terörle mücadele biriminin soruşturmayı yürüteceğini açıkladı. Polis paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını açıkladı.
- Dünya
- 25.05.2019
- Gazete
Lyon’da bombalı saldırı: 13 yaralı
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