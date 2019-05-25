Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.05.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 11:52

polisinin ''Trump şeytan'' diyen şüpheliyi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

'de 2018 yılında, ''Trump şeytan'' diyerek elinde metal çubukla yürüyen şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürülmüştü. O anların, görüntüsü ortaya çıktı.

'de 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde ''Trump şeytan'' diyerek elindeki metal çubukla polislerin üzerine yürüyen şüphelinin, polis tarafından vurulduğu görülüyor.

Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

2 KEZ VURULDU
Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD polisinin ''Trump şeytan'' diyen şüpheliyi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri