ABD'de 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde ''Trump şeytan'' diyerek elindeki metal çubukla polislerin üzerine yürüyen şüphelinin, polis tarafından vurulduğu görülüyor.

Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

2 KEZ VURULDU

Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu söyledi.