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'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

’nin kampüsündeki cami, ibadete açıldı. Şarkıcı , camiye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Cambridge Camii!
Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve 'da bulunan 'nin kampüsünde, Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami, ibadete açıldı. Reuters'ın haberine göre 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip. Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı olan şarkıcı , cami vakfının destekçilerinden. Yusuf İslam 2013'te o dönemde başbakan olan 'ı ziyaret ederek cami için finansal destek istemiş, 2017 yılında da yeniden Türkiye'ye giderek Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür etmişti.



Yusuf İslam, cami inşaatının çok başarılı bir ekip çalışmasıyla tamamlandığını söyledi

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