Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Londra'da bulunan Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami, ibadete açıldı. Reuters'ın haberine göre 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip. Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, cami vakfının destekçilerinden. Yusuf İslam 2013'te o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek cami için finansal destek istemiş, 2017 yılında da yeniden Türkiye'ye giderek Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür etmişti.
Yusuf İslam, cami inşaatının çok başarılı bir ekip çalışmasıyla tamamlandığını söyledi
Yusuf İslam, cami inşaatının çok başarılı bir ekip çalışmasıyla tamamlandığını söyledi
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