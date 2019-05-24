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  • 25.05.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 07:12

'da mahkumlar ve polis çatıştı: Çok sayıda ölü var

’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunmasının ardınan çıkan da en az 23 mahkumun öldüğü öğrenildi.

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basınındaki haberlere göre, Portuguesa eyaleti kırsalındaki bir polis merkezinde tutulan mahkumlar kaçmak için ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdı.

EN AZ 23 ÖLÜ
Çıkan da en az 23 kişinin öldüğü, 19 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.

Bazı medya kuruluşları, çatışmanın bir cezaevindeki isyan girişimi nedeniyle yaşandığını ve olayda 29 mahkumun hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptı.

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