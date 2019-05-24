Yangın, Hindistan'ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksinde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3üncü ve 4üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİDEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum dedi.