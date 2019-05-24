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  • 24.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 08:59

'daki huzurevinde dehşet! Katil 102 maktul 92 yaşında!

'nın Aisne bölgesindeki bir huzurevinde, geçen hafta cumartesi gecesi, 102 yaşındaki bir kadın, 92 yaşındaki oda arkadaşı olan başka bir kadını kafasına defalarca vurduktan sonra boğarak öldürdü. in ise katil zanlısı kadının bakıcıya, "Ben birini öldürdüm" demesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

Huzurevinde inanılmaz olay! Biri 102 diğeri 92 yaşında

'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadın, oda arkadaşı olan 92 yaşındaki başka bir kadını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"
Olayla ilgili soruşturma yürüten savcı, şu an bir psikiyatri hastanesinde tutulan 102 yaşındaki katil zanlısı kadının bakıcılara, bir hafta önce cumartesi gecesi "Ben birini öldürdüm" demesiyle in ortaya çıktığını açıkladı.

OTOPSİ RAPORU: KAFASINA VURARAK BOĞDU
Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne'da yaşandığı belirtilen olayda, yaşlı katilin açıklamasının ardından 92 yaşındaki cinayet kurbanının yatağında, yüzünde ciddi yaralarla bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının otopsisinde, ölüm nedeninin "boğulma ve kafaya vurulan darbeler" olduğu sonucuna varıldı.

CEZAİ EHLİYETİNE BAKILACAK
102 yaşındaki zanlının, "kızgın, kafası karışık" bir halde bulunduğu, demans sırasında cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi. Zanlıya, cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için psikiyatrik testler yapıldığı kaydedildi.

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