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  • 24.05.2019 08:15
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 08:15

BM Irak'ta 12 ortaya çıkardı

Irak'ta terör örgütü 'in işlediği suçları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) ekibi 12 ortaya çıkardı.

BM Irak'ta 12 toplu mezar ortaya çıkardı
Türkiye, İsveç, Almanya ve 'ın uzman ve istihbarat uzmanları ile destek verdiği, Irak'ta Ekim 2018'den beri çalışmalarını yürüten BM ekibi, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ikinci raporunda, 'in işlediği suçları, "2014'te Ezidilere yönelik saldırılar", "2016'da Musul'da işlenen suçlar" ve "2014'te Tikrit'te infaz edilen Iraklı askerler" olarak üç başlıkta ele aldı.

Irak'ta 12 ortaya çıkarıldığı ve mezarlardan adli fiziksel ve biyolojik kanıtlar alındığı belirtilen raporda, DAEŞ kurbanları ve yakınlarıyla da görüşülerek kanıtlar toplandığı ifade edildi.

BM ekibi raporunda, DAEŞ'in savaş suçu, insalığa karşı suç ve soykırım teşkil edebilecek suçlarından sorumlu tutulabilmesi için toplanan kanıtları ülkeler ve mahkemelerle paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

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