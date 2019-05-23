Fransa'da basın özgürlüğünden dem vuranların perde arkasındaki gerçek yüzleri bir bir ortaya çıkıyor. Fransa'nın önde gelen gazeteleri manşetlerinde aynı başlık ve aynı görselle Macron'un açıklamalarına yer verdi.

Türkiye'ye basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan ülkeler, kendi içlerinde hiç de göründüğü gibi değil. Türk medyasının baskı altında olduğunu iddia ederek uluslararası basın özgürlüğü verilerinde alt sıralara yerleştiren Avrupa menşeili kuruluşlar, Batı medyasındaki iki yüzlülüğünü ise görmezden geliyor.

İŞTE FRANSA'NIN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Fransa'nın önde gelen gazeteleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını manşete taşıdı. Dikkat çeken ise tüm gazetelerin aynı başlık ve aynı fotoğrafla haberi okurlarına servis etmesiydi.

7 gün sürecek olan Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri başladı. Bunun üzerine partisi de giderek kan kaybeden Macron, bu fırsattan yararlanarak Avrupa Birliği üzerinde baskı kurma girişimlerine başladı. Macron tüm medyaya ortak talimat vermişcesine ülkenin önde gelen gazeteleri 'Hücum' başlığıyla çıktı. Fransız basınının dikkat çeken manşetleri basın özgürlüğü anlayışlarını da gözler önüne serdi.