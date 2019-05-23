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  • 24.05.2019 00:40
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 00:47

Bakanı açıkladı: 'nı 'ye bağlayabiliriz

Bakanı Muhammed Cevad , yaptırımlarının uluslararası düzeni hedef aldığını ve tüm ülkelerin buna karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Zarif, "Gwadar ve Çabahar'ın potansiyelinden yararlanabiliriz. 'nı demir yoluyla Güney-Kuzey Koridoru üzerinden Türkmenistan, , , ve hatta 'ye bağlayabiliriz" dedi.

Gwadar Limanı'nı Türkiye'ye bağlayabiliriz

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle 'ı ziyaret eden , İslamabad Havalimanı'nda İran medyasına yaptığı açıklamada yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "kabadayıca adımlar" olarak niteleyen ve bu yaptırımların eş zamanlı olarak 'e karşı da uygulandığını belirten Zarif, dünya kamuoyunun bu adımların devam etmesine izin vermesi durumunda küresel düzenin "hiçbir yasaya uymayan bir adamın inisiyatifinde kalacağını" dile getirdi.

Tüm ülkelerin dünyanın güvenliği ve kendi çıkarları için ABD yaptırımlarına karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Zarif, "ABD yaptırımları bugün uluslararası düzeni hedef alıyor. Eğer buna karşı mücadele edilmezse uluslararası kamuoyu bu yaptırımlara maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanı, bölgenin içinden geçtiği şartlarla ilgili komşu ülkelerle istişarelerin zaruri olduğuna dikkati çekti.

"GWADAR LİMANI'NI TÜRKİYE'YE BAĞLAYABİLİRİZ"
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan ve ABD'nin için yaptırımlardan muaf tuttuğu Çabahar Limanı ile Pakistan'ın 'nın rakip değil birbirinin tamamlayıcısı olduğuna işaret eden Zarif, şunları söyledi:

"Gwadar ve Çabahar'ın potansiyelinden yararlanabiliriz. Gwadar Limanı'nı demir yoluyla Güney-Kuzey Koridoru üzerinden Türkmenistan, , , ve hatta 'ye bağlayabiliriz."

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