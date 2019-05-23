AFP'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu'ya ek asker gönderebileceğini açıkladı. Associated Press (AP) haber ajansı bugün Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını iddia etmişti.

Basra Körfezinde gerçekleşebilecek olası bir şii saldırısına karşı özellikle kendilerini birinci hedef olarak gören ABD, bölgede yaşanabilecek eylemlere karşı mücadele için asker sevkiyatı yapacak.

Talep edilen birliklerin saldırı ve işgalden çok, savunma üzerine olduğu belirtildi. ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Trump 100 binden fazla asker gönderileceğini daha önce de dile getirmişti.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, İran'ın bombalanması durumunda bile teslim olmayacağını söyledi.