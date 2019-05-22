Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.05.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 01:43

açıkladı: Gelecek yıl 15 milyona çıkacak

Her yıl umre için yaklaşık 8 milyon kişiyi ağırlayan , gelecek yıl bu sayıyı 15 milyona çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan açıkladı: 15 milyona çıkacak

Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşleri Vekili Muhammed bin Abdurrahman el-Beycavi, ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, 2020'de umreci sayısının 15 milyonu aşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kutsal toprakları ziyaret edenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını kaydeden Beycavi, bu kapsamda hizmet projelerinin genişletildiğini, havalimanı sayısının arttırıldığını ve metro açıldığını hatırlattı.

Beycavi ayrıca son 10 yıldır Suudi Arabistan'a umre için yılda yaklaşık 8 milyon kişinin geldiğine işaret ederek, "2030 Vizyonu" kapsamında 2030 yılında bu sayının 30 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSuudi Arabistan açıkladı: Gelecek yıl 15 milyona çıkacak
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri