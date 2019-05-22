Rusya'dan ABD'ye sert uyarı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da Basra Körfezi ve Venezuela'daki duruma ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Ryabkov, "Sinirleri bozma niyetiyle hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Venezuela'daki darbe girişimine karşı direniş göstereceğinin de altını çizerek "ABD'nin teşvikiyle darbe girişimlerine devam edilecek." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Rusya'nın ABD ile iyi ilişki kurmak için her türlü çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.