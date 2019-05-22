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  • 22.05.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 17:56

Rusya'dan 'ye sert uyarı!

Rusya, ve müttefiklerine, 'nde durumu kötüleştirmeme çağrısı yaptı. , "Sinirleri bozma niyetiyle hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi gerekiyor." dedi.

Rusya'dan ABD'ye sert uyarı!

, başkent 'da ve 'daki duruma ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Ryabkov, "Sinirleri bozma niyetiyle hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Venezuela'daki darbe girişimine karşı direniş göstereceğinin de altını çizerek "ABD'nin teşvikiyle darbe girişimlerine devam edilecek." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Rusya'nın ile iyi ilişki kurmak için her türlü çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

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