Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile görüşmesinde konuşan Prokopis Pavlopulos, muhatabına Kıbrıs'ın egemenliği ve münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili konulardaki tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Barnier'in Kıbrıs'ı bu konuda koruyarak aslında uluslararası hukuku, özellikle de deniz hukukunu koruduğunu kaydeden Pavlopulos, Türkiye'den uluslararası hukuka saygı duymasını istediklerini, zira Ankara'nın AB perspektifinin buna bağlı olduğunu ifade etti.

"EĞER TÜRKİYE'YE İZİN VERİRSEK..."

"Kıbrıs konusunda uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin çok büyük önem taşıdığını anlamanız önemli, zira Türkiye'nin hukuksuzluk yapmasına izin verirsek, son derece tehlikeli, olumsuz bir emsal oluşturmuş oluruz" diye devam eden Pavlopulos, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin AB'nin münhasır ekonomik bölgesi olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini, Kıbrıs'ın korunmasının AB yasalarının korunması anlamına geldiğini vurguladı.

Barnier de, Türkiye'nin "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki hukuksuzluğu" konusunda Kıbrıs yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE TEKRAR ARTAN GERGİNLİK

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmesi sonrası harekete geçmiş, kendisinin ve KKTC'nin haklarını korumaya yönelik, Fatih gemisinin 3 Mayıs-3 Eylül arasında Baf'ın batısındaki bölgede sondaj faaliyetleri yürüteceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin hamlesi sonrası başta ABD ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke tepki göstermiş, ancak, Türkiye bu hamlelerden geri adım atılmayacağını en üst perdeden dile getirmişti.