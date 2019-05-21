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  • 21.05.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 17:11

ve 'den 'ye küstah suçlama: Eğer onlara izin verirsek...

Cumhurbaşkanı , 'ye 'ın münhasır ekonomik bölgesine Fatih sondaj gemisini gönderen 'nin hukuksuzluk yapmasına müsaade etmeme çağrısı yaptı. AB  de, Türkiye'nin "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki hukuksuzluğu" konusunda Kıbrıs yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Rum yönetimi, "münhasır ekonomik bölge" olarak tanımladığı alanı, bölgede hakları olan Türkiye ve 'ye danışmadan tek taraflı olarak ilan etmişti.

Yunanistan ve AB'den Türkiye'ye küstah suçlama!

Avrupa Birliği () ile görüşmesinde konuşan , muhatabına 'ın egemenliği ve münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili konulardaki tutumu nedeniyle teşekkür etti.

Barnier'in Kıbrıs'ı bu konuda koruyarak aslında uluslararası hukuku, özellikle de deniz hukukunu koruduğunu kaydeden Pavlopulos, 'den uluslararası hukuka saygı duymasını istediklerini, zira 'nın AB perspektifinin buna bağlı olduğunu ifade etti.

"EĞER TÜRKİYE'YE İZİN VERİRSEK..."
"Kıbrıs konusunda uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin çok büyük önem taşıdığını anlamanız önemli, zira Türkiye'nin hukuksuzluk yapmasına izin verirsek, son derece tehlikeli, olumsuz bir emsal oluşturmuş oluruz" diye devam eden Pavlopulos, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin AB'nin münhasır ekonomik bölgesi olduğunun herkes tarafından iyi bilindiğini, Kıbrıs'ın korunmasının AB yasalarının korunması anlamına geldiğini vurguladı.

Barnier de, Türkiye'nin "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki hukuksuzluğu" konusunda Kıbrıs yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE TEKRAR ARTAN GERGİNLİK
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmesi sonrası harekete geçmiş, kendisinin ve 'nin haklarını korumaya yönelik, Fatih gemisinin 3 Mayıs-3 Eylül arasında Baf'ın batısındaki bölgede sondaj faaliyetleri yürüteceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin hamlesi sonrası başta ABD ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke tepki göstermiş, ancak, Türkiye bu hamlelerden geri adım atılmayacağını en üst perdeden dile getirmişti.

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