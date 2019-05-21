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  • 22.05.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 06:52

Trump’tan, ABD’deki derin devleti işaret eden çarpıcı itiraf

ABD - gerilimi sürerken ABD Başkanı ’tan, ABD’deki derin devleti işaret eden çarpıcı bir itiraf geldi. İran ile bir sıcak çatışma istemediğini söyleyen Trump, ülkedeki askeri-endüstriyel kompleksin sürekli savaş istediğini ve kendisini savaşa zorladığını iddia etti.

Trump’tan çarpıcı itiraf

ABD ile arasında gerilim, savaş boyutuna varacak mı endişeleri sürerken, ABD Başkanı 'tan sürpriz bir çıkış geldi. Amerikan televizyonuna mülakat veren Trump, askeri endüstriyel kompleksi işaret ederek, kendisini "İran'a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti. İran'ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti. Sunucunun "İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?" sorusuna Trump, "19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD'nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar" yanıtını verdi.

SURİYE'DEN ÖRNEK VERDİ
Trump'ın askeri-endüstriyel kompleksin savaş isteğine örneğini vermesi dikkat çekti. YeniŞafak'ın haberine göre ABD Başkanı, "(Suriye'den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington'da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi" ifadelerini kullandı.

EKONOMİLERİ ÇÖKÜYOR
İran ile mevcut gerilimi Twitter hesabından da değerlendiren Trump, "yeni müzakereler için Tahran'a ulaşmaya çalıştığı" şeklindeki haberleri reddetti. Twitter mesajında bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Trump, "İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı. İran halkı için çok üzücü bir durum" ifadesini kullandı.

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