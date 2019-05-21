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  • 21.05.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 13:45

'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

kıyı koruma görevliler, Köstence açıklarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Tekneyi birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını açıklayan yetkililer, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3'ünün hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Yaralılar Kıyı Koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi.

Kıyı Koruma görevlileri, Entegre Gözlem Sisteminin (SCOMAR) Karadeniz'de yaptığı gözlemde sabah 6.50 civarında Köstence'nin doğu tarafından 52 deniz mili uzaklıkta Romanya karasularında balık tutma faaliyetinde bulunan bir tekne tespit ettiğini açıkladı.

Açıklamada, derhal MAI 2112 kıyı koruma botunun Türk bayraklı, üzerinde 'Baba Şenol' yazılı balıkçı teknesinin peşine düştüğü, sözlü ikazlara bir cevap alınmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, takip manevraları sırasında ışık, ses, radyo sinyali gibi meşru irtibat yollarıyla Türk balıkçı teknesiyle irtibatın korunmaya çalışıldığı, daha sonra ikaz ateşe açıldığı belirtildi.

Hızlı Kurtarma botunun yardımına iki Kıyı Koruma botunun da eşlik ettiği belirtildi. Türk balıkçı teknesinin takibinde hava aracının da kullanıldığı kaydedildi.

Saat 14.40'ta Türk balıkçı teknesinin durdurulduğu ve sınır koruma muhafızlarının tekneye yaklaşarak balıkçıların Romanya Kıyı Koruma botuna alındığı belirtildi. Türk balıkçı teknesindeki 8 balıkçıdan 3'ünün seken kurşunlarla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 2'sinin bacağından, birinin de kalçasından yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Mangalya limanına getirilen yaralı Türk balıkçılarının Köstence Ambulans servisi tarafından bir sağlık birimine götürüldüğü belirtildi. İçindeki balıkçılık teçhizatı ve balıkların ağırlığı ve yaptığı hızlı manevralar yüzünden Türk balıkçı teknesinin battığı kaydedildi.

Köstence Kıyı Koruma'nın, Köstence Mahkemesinden savcılarla olayı araştıracağı belirtildi.

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