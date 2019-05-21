İngiliz F-35'leri Kıbrıs'a konuşlanmak üzere yola çıktı.

Uçakların, Pasifik görevlendirmesinden önce gerçek şartlarda eğitim yapmak üzere Ada'ya geleceği daha önceden ilan edilmişti.

İngiltere geçen yıldan itibaren F-35B uçaklarını teslim almaya başlamıştı. 2010'da Harrier'ların emekliliğinin ardından F-35B'ler, İngiliz Donanması'nın yeni gücünü oluşturmaya başlamıştı.

Uçaklar İngiltere'nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve 2021'den itibaren de HMS Prince of Wales'te kullanılacak.