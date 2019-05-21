Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 21.05.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 16:56

'a askeri yığınak! İngiliz F-35'leri yola çıktı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait dikine kalkış ve iniş kabiliyetine sahip savaş uçakları, 'a gelmek üzere yola çıktı. Uçaklar, 'ye ait Kıbrıs Rum Kesimi tarafındaki Akrotiri Hava Üssü'nde konuşlandırılacak. Tornado uçakları ise bu üsten emekli olacak.

Kıbrıs'a askeri yığınak! F-35'ler yola çıktı

İngiliz F-35'leri 'a konuşlanmak üzere yola çıktı.

Uçakların, Pasifik görevlendirmesinden önce gerçek şartlarda eğitim yapmak üzere Ada'ya geleceği daha önceden ilan edilmişti.

geçen yıldan itibaren uçaklarını teslim almaya başlamıştı. 2010'da Harrier'ların emekliliğinin ardından F-35B'ler, İngiliz Donanması'nın yeni gücünü oluşturmaya başlamıştı.

Uçaklar İngiltere'nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve 2021'den itibaren de HMS Prince of Wales'te kullanılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKıbrıs'a askeri yığınak! İngiliz F-35'leri yola çıktı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri