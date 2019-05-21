ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...
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