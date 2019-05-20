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  • 20.05.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 23:43

Yayılma riski 'çok yüksek' dedi ve uyardı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını

Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde () geçen yıl temmuz sonunda başlayan salgının yayılma riskinin hala "çok yüksek" olduğu uyarısında bulundu. DSÖ , "Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz. Emniyetsizlikle savaşıyoruz. Şiddetle savaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ile savaşıyoruz. Bir salgının siyasallaşması ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayılma riski 'çok yüksek' dedi ve uyardı...

İnsan sağlığına ilişkin pek çok konunun ele alınacağı Asamblesi'nin 72. toplantısının açılışında konuşan Adhanom, 'deki salgının şimdiye kadar karşılaştıkları en karmaşık sağlık sorunu olduğunu belirtti.

GERÇEK BİR RİSK TAŞIYORUZ
Ülkedeki tüm farklı siyasi grupların bir araya gelerek salgına karşı ortak mücadele vermesi gerektiğine işaret eden Adhanom, "Çünkü, Ebola taraf tutmuyor. Bu herkesin düşmanı. Bu salgını sonlandırmak için bir araya gelmediğimiz sürece, salgının daha da yayılması, daha pahalı ve agresif hale gelmesi hususunda gerçek bir risk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adhanom, salgının yayılma riskinin "çok yüksek" olduğu uyarısını yaparak, KDC'deki her çatışmanın ve saldırının ne yayılmasına yol açıyor.

, "Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz. Emniyetsizlikle savaşyoruz. Şiddetle savaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ile savaşıyoruz. Bir salgının siyasallaşması ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİN 100'Ü AŞTI
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sağlık Direktörü Emanuele Capobianco, Cenevre Ofisi'nde geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, geçen temmuz ayından bu yana KDC'de Ebola virüsünden ölenlerin sayısının bin 100'ü aştığını aktarmıştı.

Capobianco, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını ile karşı karşıya olduklarını kaydetmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te 'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve 'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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