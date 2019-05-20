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  • 20.05.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 16:25

Ülkesini açık açık uyardı: - savaşı 'ın sonunu getirir

'ta lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin, ve arasında savaş olasılığına karşı ciddi tutum sergilememesi halinde, iki taraf arasında çıkacak bu savaşın Irak'ın sonunu getireceği uyarısında bulundu.

Ülkesini açık açık uyardı: Sonumuz olur!

lideri Mukteda es-Sadr, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben, İran ve ABD arasında bir savaşın körüklenmesinden yana değilim. Irak'ın da bu savaşa sürüklenip, İran ve ABD arasında çatışma sahası olması taraftarı da değilim. Irak olarak birlik içerisinde ve ciddi tutum sergilemezsek ABD ve İran savaşı Irak'ın sonunu getirir" ifadelerini kullandı.

"NE IRAK NE DE HALKI, BAŞKA BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"

"Ne Irak ne de halkı, başka bir savaşı kaldıramaz" diyen Şii lider, "Bizim, barış ve imara ihtiyacımız var. Herhangi bir taraf Irak'ı savaşa sürüklerse ve bu savaş için saha olmasına neden olursa o, Irak halkının düşmanı olur" değerlendirmesinde bulundu.

ve 'ın da savaşa girmek istemediğini söyleyen Sadr, bunun tetiklenmemesi gerektiğini belirtti.

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