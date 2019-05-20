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  • 20.05.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:26

" ile 6 aylık e vardı"

'in Kanal 12 televizyonu ile İsrail arasında 6 aylık e varıldığını duyurdu.

Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı
'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler ve 'ın ara buluculuğunda ile İsrail arasında 6 aylık e varıldı.

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Ateşkes haberinin doğru olup olmadığına ilişkin hem Hamas hem de İsrailli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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