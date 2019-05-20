Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.05.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 09:09

a'da kanlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti

a'nın Para eyaletinde bulunan Belem bölgesindeki bir bara düzenlendi. Üç otomobil ve bir motosikletle gelen saldırganlar barı taradı. Olay sonucu 6'sı kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da kanlı saldırı! 11 ölü

a'da bir bara düzenlenen da 11 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, ülkenin kuzey eyaleti Para'nın başkenti Belem'in Guama Mahallesi'nde bir bara üç otomobil ve bir motosikletle gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 6'sı kadın 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesine göre, Brezilya'da silah almak için başvuruda bulunanların ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğu ortadan kalkarken, kayıt yenileme süresi 5'ten 10 yıla çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBrezilya'da kanlı saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri