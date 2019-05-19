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  • 19.05.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 16:42

: 'da turist otobüsünde

haberine göre 'da piramitlerin yakınında turistleri taşıyan bir otobüste meydana geldi. Patlama sonrası ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır'da turist otobüsünde patlama

'ın başkenti Kahire'nin batısında Giza piramitlerinin bulunduğu bölgedeki müzenin yakınında bir turist otobüsünün geçişi sırasında meydana geldi.

Yerel basınına yansıyan bilgilere göre, patlama, piramitlerin olduğu bölgeye yeni inşa edilen Büyük Müzenin yakınında bir turist otobüsünün geçişi sırasında yaşandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi.

Aynı bölgede, geçen eylül ayında bir turist otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü turist 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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