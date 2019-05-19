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Maduro, komutanları yanına alarak gövde gösterisi yaptı

’da darbe girişimini püskürten Maduro, askeri etkinliğe katıldı. Komutanları yanına alarak gövde gösterisi yaptı.

Maduro şov
, petrol ülkesi 'ya karıştırdı. ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, darbe çağrısı yaptı. Devlet Başkanı 'yu devirmeye çalışan Guaido, başarılı olamadı. , Maduro'nın yanında yer aldı. Darbe girişimi bastırıldı. Maduro, başkent Caracas'ta askeri bir etkinliğe katıldı. Üst düzey komutanlarla bir araya gelen Maduro, gövde gösterisi yaptı. Burada konuşma yapan Maduro, muhaliflerle diyalog kurmak için iki hükümet yetkilisini Norveç'e gönderdiğini açıkladı. Maduro, 'barışçıl bir çözüm' bulma amacında olduklarını vurguladı.



Maduro, askerlerle bir araya gelerek darbe girişimini destekleyen ABD'ye mesaj gönderdi.

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