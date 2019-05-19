Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.05.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 21:23

’ya deniz üssü veriyor

, tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarının tarafından engellenmesi önlemesi karşılığında 'ya daimi deniz üssü tahsis etmeye hazırlanıyor. Detayları ortaya çıkan anlaşmaya göre Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye tarafının araştırma faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabalarda bulunacak. İşte anlaşmanın maddeleri...

O anlaşmanın detayları ortaya çıktı!

ile arasında, hafta içi imzalanan işbirliği anlaşmasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE O ANLAŞMANIN MADDELERİ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının maddeleri konusunda açıklık getirdi.

DENİZ ÜSSÜ HAMLESİ...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın iki tarafın anlaşmasının temel ekseninin, "İki ülke deniz kuvvetlerinin yararına yönelik stratejik işbirliği" olduğu da belirtildi.

GKRY İLE FRANSIZ İŞBİRLİĞİ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın Kıbrıs adasının Vasiliko bölgesinde oluşturmak istediği deniz üssünün 'teknokratik' olguların incelemesi amacıyla Fransız askeri teknik uzmanların ilerleyen süreçte Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa'nın arasındaki anlaşmanın maddeleri şöyle:
1) Deniz üssünün, yüksek operasyonel menzilli üsse dönüştürülmesi,
2) Deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra, bunun altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olması,
3) PESCO işbirliği çerçevesinde 'de operasyonda bulunacak ve demir atacak olan gereksinimlerinin tamamıyla karşılanması,
4) Fransa'nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığının garanti altına alınması,
5) Rum Yönetimi'nin operasyonel altyapılarının, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri için uygulanabilir bilgi gücü olarak kullanılması,
6) Fransa'nın Mari'deki altyapıların geliştirilmesi gerekliliğine ekonomik olarak katkıda bulunması,
7) Fransız Deniz Kuvvetlerinin, tarafının araştırma faaliyetlerinin engellenmesine yönelik herhangi bir çabayı göğüslemesi,
8) Rum Yönetimi'nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi,
9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimin sağlanması.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriGüney Kıbrıs Rum Yönetimi Fransa’ya deniz üssü veriyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri