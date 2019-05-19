CIA ajanına hapis

Eski CIA ajanı Kevin Mallory, bir Çin ajanına askeri sırları satma suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 62 yaşındaki Mallory, geçen Haziran'da yapılan ve iki hafta süren yargılamasında, casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu. Savcı Zachary Terwilliger cezayla ilgili yaptığı açıklamada "Mallory, ülkemizi büyük bir riske atmakla kalmadı, aynı zamanda ulusal savunmamız için kendi güvenliğini riske sokan insanların yaşamını tehlikeye attı. Bu duruma sessiz kalamazdık" dedi.
- Dünya
- 19.05.2019
- Gazete
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