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  • 18.05.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 11:08

'da teröristlerin bulunduğu iki noktada : En az 20 /'lı öldü

'de terör örgütü / işgalindeki 'da medyana gelen iki da en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü. ilçesinde de önceki gün YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana gelmiş, saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

Peş peşe patlamalar: Onlarca PKK/YPG'li öldü!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki kent merkezinde gece geç saatlerde /'lı teröristlerin kullandığı sözde asayiş binası ile sözde askeri polis merkezinde iki medyana geldi.

EN AZ 20 YPG/PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜ
Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılar sonucu en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Kaynaklar, terör örgütünün patlamaların ardından alarma geçerek saldırıların yaşandığı bölgelere kimseyi yaklaştırmadığını bildirdi.

DAHA ÖNCEKİ SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ
ilçesinde de önceki gün YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana gelmiş, saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen 'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

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