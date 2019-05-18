Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.05.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 15:34

'de şiddetli

Güneydoğu Asya ülkesi 'de 6 büyüklüğünde meydana geldi. 14 Mayıs'ta da 'nın Kokopo şehri yakınında 7,5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

O ülkede şiddetli deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Yeni İrlanda Adası'nda bulunan Taron şehrinin 12 kilometre güneydoğusu olan, 6 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 27,4 kilometre altında gerçekleşen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki takımada ülkesi 'de 'nın Kokopo şehri yakınında 14 Mayıs'ta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriPapua Yeni Gine'de şiddetli deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri