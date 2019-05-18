Notre Dame yalanı

Dünya mirası Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan günü yangın çıktı. Alevler, Paris'in simgesi olan 850 yıllık tarihi binayı sardı. Yangın, çatısı ve kulesi çöken yapıda büyük hasara yol açtı. Tarihi binanın tadilatı için milyarderler kesenin ağzını açtı. Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault, 200 milyon, L'Oreal'in sahibi Bettencourt Meyer ailesi 200 milyon, Gucci'nin sahibi Francois-Henri Pinault 100 milyon euro, Apple CEO'su Tim Cook da miktar belirtmeden bağış yapacağını açıkladı. Ancak milyarderlerin yalanı ortaya çıktı. Dünya devlerinin katedralin onarımı için tek bir kuruş bile bağış yapmadığı ortaya çıktı. Notre Dame Katedrali'nin onarımı için verilen 'yardım sözünün' 890 milyon euroyu bulduğu, ancak bugüne kadar toplanan yardım miktarının sadece 71 milyon euro olduğu açıklandı.
Meksikalı oyuncu Salma Hayek ile evli olan Francois- Henri Pinault'un serveti 16.9 milyar dolardı. Ancak Fransız milyarder, Notre Dame Katedrali için söz verdiği bağışı yapmadı.
Tarihi bina için 200 milyon euro bağış yapacağını söyleyen ve 76 milyar dolar serveti bulunan Bernard Arnault, verdiği sözü unuttu.
Meksikalı oyuncu Salma Hayek ile evli olan Francois- Henri Pinault'un serveti 16.9 milyar dolardı. Ancak Fransız milyarder, Notre Dame Katedrali için söz verdiği bağışı yapmadı.
Tarihi bina için 200 milyon euro bağış yapacağını söyleyen ve 76 milyar dolar serveti bulunan Bernard Arnault, verdiği sözü unuttu.
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