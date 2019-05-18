Avusturya'da koalisyon dağıldı! Erken seçime gidiliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.

Başbakan Kurz, düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin istifasını kabul ettiğini söyledi.

Kurz, FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını, özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.

Strache hakkında dün yayımlanan videonun ardından "Artık yeter" demek durumunda kaldığını ifade eden Kurz, "FPÖ hem Avusturya'nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu." dedi.

Kurz, bu koşullarda FPÖ ile koalisyonun yürümeyeceğini, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile de birçok konuda uyuşmadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledim, en yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İddiayı gündeme taşıyan haftalık Spiegel dergisi ile Süddeutsche Zeitung, Rus asıllı olduğu bildirilen kadın yatırımcı ile sağ populist siyasetçi Strache'nin "pazarlık" görüşmesinin gizli çekimle videoya kaydedildiğini yazdı. İki yayın organı da haberlerini videodaki görüntüleri inceledikten sonra yayınladıklarını bildirdi. Spiegel haberinde, görüşmenin iki politikacıya yönelik bir tuzak olarak kurgulandığının açık bir şekilde belli olduğuna da işaret etti.

İBİZA'DA GÖRÜŞTÜLER

24 Temmuz 2017'de İspanya'nın İbiza adasında gerçekleştiği belirtilen gizli görüşmenin kayıtlarına göre, şu anda FPÖ Meclis Grubu Başkanı olan Johann Gudenus da görüşmede yer aldı. Videoda ayrıca Gudenus'un eşi, Rus yatırımcı kadının refakatçisi ile Almanca konuşan bir kişinin daha görüntü ve sesleri bulunuyor.





Spiegel'in, görüntülere dayandırdığı haberine göre görüşme yaklaşık altı saat sürdü. Rusça ve İngilizce konuşan kadın kendisini zengin bir Rus yatırımcının yeğeni olarak tanıtarak, Avusturya'da yaklaşık 250 milyon euro yatırım yapmak istediklerini anlattı. Konuşması sırasında çok defa söz konusu meblağın kaynağı belli olmayan 'kara para' olabileceğini vurguladı. Görüntülere göre, Strache ile Gudenus, buna rağmen bu parayla ne tür yatırımlar yapılabileceği üzerine görüşlerini bildirdiler.



TRACHE'DEN SİYASİ DESTEK İSTEDİ

Görüşmede Rusça konuşan kadın ve refakatçisi Avusturya'nın tirajı en yüksek gazetelerinden Kronen Zeitung'u satın almak istediklerini belirterek, Strache'den siyasi destek istedi.

Spiegel ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Strache, FPÖ'nün iktidara gelmesi durumda ise devletin sorumluluğundaki tüm yol yapım çalışmalarını söz konusu kadının kuracağı bir firmaya verme vaadinde bulunuyor. Görüntülere göre, iki siyasi kendi aralarındaki konuşmalarda ise partiye usulsüz bağış yapıldığına dair ifadeler kullanıyor.

İDDİALARIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Strache ve Gudenus iddialara ilişkin yaptıkları açıklamada İbiza'da bir villada gerçekleşen görüşmeye katılanların kendileri olduğunu teyit etti. Strache yazılı olarak yaptığı açıklamada, bir tatil ortamında, çok rahat ve alkolün de etkisiyle sınır tanımayan bir sohbet gerçekleştiğini vurguladı. Ancak ne kendisinin ne de partisinin kesinlikle yolsuzluğa bulaşmadığını savunan Strache, görüştüğü kişilerden hiçbir suretle maddi bir destek almadıklarını da belirtti. Avusturyalı politikacı aynı şekilde bağışlarla ilgili bir usulsüzlüğün de söz konusu olmadığını kaydetti.

Avusturya'da 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti kurmuştu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında, dün Alman basınında yer alan görüntüleri "siyasi hayatına bir saldırı" diye niteleyerek, görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.

Strache, "Başbakan Sebastian Kurz ile saat 11.00'da bir görüşme yaparak, istifamı sundum." dedi

Hatanın kendisinden kaynakladığını, bu durumun koalisyona mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Strache, koalisyonun devam etmesi gerektiğini söyledi. Strache, başbakan yardımcılığının yanı sıra parti genel başkanlığı ve halihazırda yürüttüğü spor bakanlığı görevinden de çekildiğini, pazar günü parti başkanlığını Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'e devredeceğini sözlerine ekledi.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.